Vegana denuncia a sus vecinos por el olor de la “carnita asada”

PERTH, Australia.- Una mujer australiana, Cilla Carden, denunció a sus vecinos por “vulnerar las leyes residenciales” haciendo barbacoas, fumando y teniendo niños ruidosos.

De acuerdo con información de ABC, el verdadero problema para esta mujer de Perth, en Australia Occidental, es que tiene que aguantar el olor de pescado procedente de la barbacoa de su vecino siendo ella vegana.

El caso se encuentra en los tribunales desde 2017, pero ahora la Corte Suprema de Perth ha desestimado su caso alegando que no se ha producido ningún error judicial.

Cilla Carden afirma que ya no puede disfrutar de su casa por el olor del pescado y asado de sus vecinos, que no son veganos. (Foto: Nine News Perth)

“A la señora Carden se le dio una oportunidad justa para presentar su caso, y los miembros del tribunal condujeron los procedimientos de manera justa y apropiada”, se puede leer en la sentencia.

La mujer vegana no se rinde: asegura que le roban su calidad de vida

Carden, sin embargo, no se da por vencida y ha llevado su caso ante los medios de comunicación. Según informa el diario inglés The Guardian, la mujer ha explicado que le han robado su calidad de vida y que ya no puede usar su jardín porque solo huele a pescado.

Además, también se ha quejado del humo de sus cigarrillos, de la luz que han instalado en el jardín, del ruido que hacen los niños jugando al baloncesto o de los sonidos que emiten sus mascotas.