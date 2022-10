Verónica Castro podría demandar por acusaciones de acoso

Verónica Castro reveló podría demandar tras ser acusada de acosar a niñas vía zoom, aunque no es su intención iniciar un proceso legal, la actriz aseguró que se asesoró con abogados y confesó que sigue teniendo contacto con su club de fans, pues afirmó no tener nada que ocultar.

A través de una entrevista para el programa de Tv Azteca, Ventaneando, la también cantante reveló los detalles sobre los temas que abordaba con las menores, sin embargo aceptó que tocaba temas referentes a los besos, debido a que las adolescentes veían sus novelas.

Sin embargo, cuando fue cuestionada sobre si interpondría una denuncia por las acusaciones, afirmó que su defensa actuará con lo dicta la ley, y que ella no tiene nada de qué hablar sobre el tema y mucho menos oculta información.

“Un equipo de abogados hará lo suyo. Yo no tengo ni por qué hablar ni qué decir nada. (las chicas involucradas) hablan directamente con ellos, platican, les explican”, declaró Verónica Castro.

“Lo hice no por mí, porque no tengo nada qué aclarar ni nada. Lo hice porque la gente lo estaba pidiendo… Que me pidan disculpas porque yo no tengo nada qué ver en este asunto”, la cantante.

Asimismo confesó que volvió a activar su cuenta de Twitter, recordemos que Verónica Castro canceló su cuenta en la red social, tras ser acusada de mantener conversaciones “subidas de tono” por dos periodistas de espectáculo.

“Abrí Twitter de nuevo hoy porque no tengo nada qué guardar ni de qué hablar. Si quieren hablar, hablen correctamente o demanden o declaren o lo que quieran”, dijo.

Verónica Castro acoso

El pasado cuatro de octubre Jorge Carbajal, conductor de un programa de espectáculos en YouTube, reveló que Verónica Castro acosaba a niñas a través de un grupo de fans en los que mandaba fotografías “subidas de tono”.

De acuerdo con el programa “En Shock”, los conductores revelaron que Verónica Castro mantuvo conversaciones presuntamente inapropiadas con niñas que rondan entre los 11-18 años de edad.

Los presentadores aseguraron tener las pruebas en videos y capturas que no presentaron porque se trata de menores de edad.

Argumentaron que la cercanía de la cantante con la audiencia joven comenzó luego de que participara como juez en el programa de Televisa “Pequeños Gigantes 2019” y aseguraron que durante la pandemia se llevaban a cabo las reuniones virtuales a través de Zoom.

“Verónica Castro hablaba con sus fans de todo tipo de temas, de famosos, de contratos, anécdotas de grabaciones… De repente, en la madrugada en la nochecita hablaba de masturbación, veían fotografías muy subidas de tono y ella daba sus comentarios, comentarios de ‘qué rico se ve, me enamoré’, cosas así de ese tipo”, afirmó Jorge Carbajal.

Además, reveló que el grupo de fans tenía códigos para hablar de su parte intima, a la vagina le llamaban “sapito”.

“En muchas ocasiones hablaba del sapito, el sapito es un tema más delicado, porque el sapito era la forma en el que el grupo de fans llamaba a sus partes íntimas como un juego, que aparece en conversaciones en el zoom y otros chats privados como el grupo ‘Las Fantasmas de la Vero’ y se decían, ‘cómo está tu sapito, está bonito tu sapito’ y ‘por qué no me enseñas tu sapito'”, detalló el periodista.