Veterano de la Segunda Guerra Mundial contrae nupcias a los 100 años

Harold Terens es la prueba viviente de que nunca es muy tarde para darle la bienvenida a un nuevo amor.

El veterano de la Segunda Guerra Mundial decidió casarse por segunda vez a los 100 años en Normandía, Francia.

El fin de semana, Harold Terens contrajo nupcias con Jeanne Swerlin de 96 años en el ayuntamiento de Carentan, justo donde ocurrió la Batalla de Carentan de la Segunda Guerra Mundial.

La pareja lució atuendos de tonalidades pastel que se complementaron al cien por ciento por sus bellas sonrisas y miradas acarameladas.

WWII vet, 100, marries 96-year-old sweetheart near D-Day beaches days after 80th anniversary: ‘We get butterflies … and a little action’ https://t.co/IpW4SQvMyr pic.twitter.com/QDvZRupxSy