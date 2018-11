Fox asegura que pagará muros entre Estados Unidos y México

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El expresidente Vicente Fox Quesada anunció a través de su cuenta de Twitter que está dispuesto a "colaborar" en la construcción de muros entre México y Estados Unidos, propuesto por el mandatario estadounidense Donald Trump.

“En un inicio estaba completamente en contra de la construcción del muro fronterizo entre los Estados Unidos y México; ahora te digo que he cambiado y te daré una oportunidad desde mi corazón. Yo Vicente Fox, personalmente ayudaré a pagar la construcción del muro”, dijo el expresidente en un video, que él mismo publicó en Twitter.

Sin embargo, esta publicación forma parte de a una campaña de fondeo colectivo a través de la página GoFundMe que busca ayudar en la construcción de refugios y pequeñas casas en ambos países.

I’ve finally decided to listen to President @realDonaldTrump and help pay for the construction of American walls. #WallsForGood @LIHIhousing @centrofox https://t.co/6G3KYQ4615 pic.twitter.com/hU1hCiVfJZ