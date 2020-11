Video: Amazon despide a repartidor que supuestamente robó una PS5

Reino Unido.- Amazon UK anunció que dejará de trabajar con un repartidor que supuestamente robó una PlayStation 5 que no entregó a su destinatario, una familia de Oxfordshire, Inglaterra.

Los afectados, una familia británica, mediante el sistema de video vigilancia del hogar grabó cómo el mensajero, quien debía entregar varios paquetes, escaneó un gran paquete y volvió a guardarlo en la furgoneta. Fue el padre de la familia, Richard Walker, quien publicó en su Twitter el video grabado por las cámaras de vigilancia.

Amazon driver “delivering” (i.e. scanning then putting back in the van) my son’s PS5 on launch day, which was also his 16th birthday. @bexlectric @SonyUK @AmazonUK @JeffBezos @PlayStationUK #PS5Launch #ps5 #ps5amazon #PlayStation5 #Amazon pic.twitter.com/B4NMOuldey