VIDEO: Atacan a un hombre frente a dos niños a plena luz del día en EU

ESTADOS UNIDOS.- Este viernes el Departamento de Policía de Nueva York pidió colaboración a la ciudadanía través de su cuenta oficial de Twitter para identificar y localizar a dos hombres que perpetraron un ataque con arma de fuego frente a dos niños.

El video muestra a un hombre con sudadera roja escapando de un desconocido armado y que llevaba un pasamontañas. Mientras la víctima cae al suelo frente a los dos menores, el hombre sigue disparando, a pesar de la proximidad de los niños.

🚨WANTED for a NON-FATAL SHOOTING: On 6/17 at 6:45 PM, in front of 1551 Sheridan Av in #theBronx @NYPD44Pct, the subject in black shot a 24-year-old male victim multiple times about his body and fled on a scooter operated by the other wanted subject. Have info? Call us @NYPDTips. pic.twitter.com/TgYBjzxlVx