Video: BBVA Bancomer obliga a cliente a acudir en camilla para cobrar su pensión

Pésimo servicio. Una sucursal de BBVA Bancomer obligó a los familiares de un cuentahabiente a llevarlo en camilla a las oficinas para realizar el cobro de su pensión.

Este caso ocurrió en Ciudad Constitución, en Baja California Sur, el pasado 23 de marzo, donde una familia necesitaba usar la tarjeta del señor para retirar el dinero de su pensión, necesario para su tratamiento médico.

Sin embargo, el banco retuvo el plástico y exigió que para poder desbloquearlo tenía que acudir el titular de la misma.

Una familiar del cuentahabiente narró:

“Hace un año que él ya no conoce hijos, no conoce a nada, a nadie y hace como […] un mes, 20 y tantos días que le pegó la embolia otra vez y ya…ahí está”.

Ante las exigencias de BBVA Bancomer, la familia se vio obligada a llevar al señor en una ambulancia hasta la sucursal. Y por si no fuera poco la insensibilidad del personal, el cuentahabiente de 77 años de edad tuvo que ingresar en camilla al edificio.