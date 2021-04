VIDEO: Candidato arranca campaña en un ataúd y lo comparan con el Undertaker

CIUDAD JUÁREZ.- Y cómo es la política en tu país?... pues un candidato salió de un ataúd para dar a inicio a su campaña.

Se trata del candidato de Ciudad Juárez a diputado federal por el Distrito 02 del Partido Encuentro Social (PES), Carlos Mayorga, quien decidió presentarse a un acto de campaña metido en un féretro.

De esta manera, Mayorga dio inicio a su campaña donde pretendía representar a los ciudadanos que el gobierno ha matado por su indiferencia y falta de compromiso con el pueblo.

Sin embargo, los internautas tomaron el hecho como algo "gracioso" y convirtieron tendencia el nombre del Undertaker comparando al icónico personaje de ultratumba de la WWE con el político de Cd. Juárez.

No, no es en Undertaker, es nuestro Carlos Mayorga. 😎 pic.twitter.com/zYeBPSZjbu

From Cd. Juárez... Weighing at 365lbs... The Carlos... Mayoooorgaaaa!

El Undertaker se queda pendejo junto a este wey... A nombre de todo Shihuahua, perdón. pic.twitter.com/hZmFi3IET8