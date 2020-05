Video: Diputada de Morena usa su cargo para evitar sanción y nace Lady Charola

CIUDAD DE MÉXICO.- La diputada federal Juana Carrillo, integrante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se aprovechó de su cargo para evitar una sanción de tránsito en el Estado de México.

De acuerdo con un video que circula en redes sociales, la diputada de Morena discute con la oficial de Tránsito, quien la detuvo al percatarse que su vehículo no debía de circular conforme a lo establecido en el reglamento vial en Cuautitlán, Estado de México (Edomex).

La diputada federal, bautizada como "Lady Charola" en redes sociales, afirmó que si bien su vehículo está marcado entre aquellos que hoy no deben transitar, dadas las actuales condiciones de Emergencia Sanitaria, ella sí cuenta con el permiso para circular:

"Ustedes no respetan al ciudadano que no se están dando cuenta de lo que están ocasionando, todos los días en todas las esquinas están y los he visto y tengo fotografías, ahorita voy a presidencia deme mi credencial. Ya sé, pero yo sí circulo, vea mi cajuela".

Si bien el decreto publicado el pasado 22 de abril respecto al Hoy No Circula sí exenta de su cumplimento a diputados federales, las labores legislativas han sido reorganizadas y los diputados trabajan desde casa.