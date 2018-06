Mapache trepa un edificio de 25 pisos

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Un mapache escaló los 25 pisos de un edificio de Estados Unidos bajo la mirada de decenas de transeúntes y miles de usuarios de redes sociales que lo volvieron rápidamente tendencia.

La aventura del mamífero hembra comenzó cuando trabajadores del edificio ubicado en el centro de Saint Paul, capital del estado de Minnesota, intentaron ayudarlo a bajar de una cornisa en la que aparentemente dormía en el tercer piso.

Pero en vez de bajar el animal comenzó a trepar por la parte exterior de la construcción, la más alta de Saint Paul, con más de 90 metros de altura, haciendo algunas pausas en las ventanas de las oficinas ubicadas allí.

El asombro y la preocupación de quienes lo vieron desde dentro y fuera del edificio se trasladaron a Twitter en donde fueron compartidos miles de mensajes e imágenes con la etiqueta #MPRraccoon.

“Se veía dulce, linda y amorosa”, dijo hoy al diario “The New York Times” Sheila Donnelly-Coyne, trabajadora de una firma de abogados que tiene oficina en el edificio y que vio por una ventana al mapache.

Por su parte, el reportero de “Minnesota Public Radio News (MPR)” Tim Nelson hizo un seguimiento y terminó su relato en la madrugada de hoy luego de que el carnívoro llegara al techo del edificio en donde lo esperaba una jaula con comida en su interior.

Miembros de la Administración y Control de Vida Salvaje (WMS, por sus siglas en inglés) se encargaron de rescatar a la hembra de dos años y llevarla de regreso a un bosque en las afueras de la ciudad.

He is on the ledge on our floor. He seems to be doing well. We’ve been told that the building has live traps on the roof and are trying to get him to go up there. We all just have to keep our fingers crossed.. #mprraccoon pic.twitter.com/HY1PkuFKz0