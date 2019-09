Video: Hombre muere ahogado tras pedir matrimonio a su novia

Agencia

DODOMA, Tanzania.- Para Kenesha Antoine y Steven Weber Jr., las vacaciones en Tanzania se habían convertido en uno de los momentos más felices de su vida, así lo demostraban las fotografías que ella compartía en su muro de Facebook.

Sin embargo, esos sentimientos de alegría y júbilo se esfumaron después de que él muriera sumergido en un tanque de agua justo después de haberle pedido matrimonio.

De acuerdo con información de Infobae, en el video que ella grabó de la propuesta, Weber aparece detrás del cristal mientras muestra una hoja de papel en donde tiene escrito un mensaje en el que le expresa su amor: "Todo lo que amo de ti, lo amo más cada día", se puede leer en una de las caras de la hoja.

Después le da la vuelta y ahí se puede leer la propuesta para que se casen. Acto seguido, saca un anillo de la bolsa de su traje de baño y se lo muestra al tiempo que ella ríe estruendosamente debido a la felicidad que le causa todo el momento. El video termina ahí, pero gracias a una publicación que Kenesha hizo después se pudo saber que Steven no logró salir del estanque con vida.

Resaltó que prometido fue una persona que valoraba y disfrutaba cada aspecto de la vida: "Hace unos días me dijiste: 'He visto a algunos pacientes de cáncer en este viaje y me di cuenta de que esto es algo único que la gente quiere experimentar antes de morir'. Y aquí estábamos en la cúspide de nuestras vidas haciéndolo".

Antoine, quien es una abogada de Baton Rouge, Louisiana, ha recibido muchos mensajes de condolencias por parte de desconocidos y amigos por el fatídico momento que vivió en un periodo que se suponía sería uno de los más memorables en toda su vida.

La publicación de Antoine ha recibido más de 100 mil reacciones y en ella se pueden leer cosas como: "Nunca saliste de esas profundidades, así que nunca llegaste a oír mi respuesta '¡Sí! ¡Sí, un millón de veces sí, me casaré contigo!' Nunca nos llegamos a abrazar y celebrar el comienzo del resto de nuestras vidas juntos".

Algunos amigos comentaron la publicación. Por ejemplo, Shaina Cox, quien trabajó con Weber, escribió: "Mi amor y simpatía está con la familia y la prometida. Era literalmente una de la personas más divertidas que he tenido el placer de conocer".

Le propuso matrimonio a su novia bajo el agua y murió ahogado



El estadounidense Steven Weber Jr. murió ahogado tras proponerle matrimonio a su novia Kenesha Antoine sumergido en un tanque de agua durante sus vacaciones en Tanzania. pic.twitter.com/ubjfdEw62e — Moises Lopez (@chapoisat) September 21, 2019

Por su parte, un funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo que están al tanto de la muerte del ciudadano estadounidense en Tanzania, así como estar listos para brindar toda la asistencia consular apropiada.