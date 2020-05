Video: Jim Carrey se burla de Donald Trump y tose en su cara

ESTADOS UNIDOS.- El famoso actor Jim Carrey, se ha vuelto viral en redes sociales luego de que difundiera a través de su cuenta de Twitter un video donde se le ve tosiendo en la cara del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El clip se puede ver como Carrey se acerca a Trump y comienza a toser enfrente de su televisor.

Este video ha generado distintas opiniones entre los internautas, algunos se lo tomaron como una broma, ya que conocen la postura de Jim Carrey sobre el mandatario de Estados Unidos, pero otros usuarios han criticado al actor.

Desde que inició el mandato de Donald Trump en los Estados Unidos, Jim Carrey ha utilizado sus redes sociales para criticar o burlarse de las ideas del presidente.

90,0000 in the US, over 40,000 in the UK. Highest death tolls in the covid world. Half of those deaths...preventable. REDRUM! REDRUM!! REDRUM!!! pic.twitter.com/swu7FYtdpQ