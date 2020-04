Video: Joven invita a salir a su vecina a través de un dron

ESTADOS UNIDOS.- Un joven de 28 años de edad de nombre, Jeremy Cohen, se ha vuelto viral en redes luego de utilizar un dron para invitar a salir a su vecina en plena cuarentena.

Luego de verla bailar en el techo de su edificio y saludarla, Jeremy usó un dron para enviarle su número de teléfono a la chica, la cual, vive al cruzar la calle de su casa y a quien él describe como "la linda de la cuarentena".

Después de que todo avanzó favorablemente, el joven se introdujo a una esfera infable para tener una verdadera cita con Tori (La vecina) y así respetar el distanciamiento social.

En un video de Tik Tok, Jeremy explicó todo el proceso que siguió para finalmente entablar una amistad con Tori.

Here is part 1, 2, and 3 of “Quarantine Cutie” all in one tweet pic.twitter.com/L9pnEV4oZM