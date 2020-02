Video: Maestro acusado de acoso afirma que “la carne es débil”

Grupo Reforma

Toluca, México 25-Feb-2020 .-"Son mujercitas y bueno, la carne es débil, la tentación grande", fueron las palabras de un maestro de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) que fue denunciado este día por supuesto acoso dentro de las instalaciones de la Preparatoria Número 1.

Hoy, estudiantes de la UAEMex de nivel medio superior colocaron un tendedero con carteles por acoso dentro de las aulas, en los carteles se mencionaron principalmente nombre de profesores.

Luego de la protesta, uno de los maestros señalados por 40 alumnas por supuesto acoso mencionó el tema dentro de un aula y fue grabado por los mismos estudiantes.

"Llamó una de mis sobrinas para decirme 'oye tío fíjate que hay un problema, esto está grave, hay unos carteles por que aparecieron por ahí pegados donde te mencionan como que acosas muchachas'", dijo el profesor al que los estudiantes identificaron como Miguel N.

"Lo que a mí me preocupa, no me preocupa mucho, porque soy hombre, como los varones de aquí y ustedes como mujercitas, son mujercitas y bueno, la carne es débil, la tentación es grande, decía mi compadre".

El video fue subido a redes sociales por los mismos estudiantes quienes detallaron que existen al menos 40 señalamientos de acoso por parte de estudiantes.