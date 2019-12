Video: Migrante muere de influenza en celda de la Patrulla Fronteriza

The Associated Press

HOUSTON, Estados Unidos.- En un video del interior de la celda de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en donde murió un guatemalteco de 16 años a causa de la influenza, se ve al joven tumbado y retorciéndose en el piso durante horas antes de que lo encontraran muerto.

El video publicado el jueves por ProPublica cuestiona la atención que la Patrulla Fronteriza le dio a Carlos Hernández Vásquez, quien fue encontrado muerto el 20 de mayo.

Según ProPublica, Carlos caminó tambaleante hacia el excusado de su celda a medianoche en la estación de la Patrulla Fronteriza en Weslaco, Texas, y se desvaneció en el trayecto. Permaneció inmóvil durante más de cuatro horas hasta que su compañero de celda se despertó a las 6:05 de la mañana y lo descubrió en el piso.

Su compañero rápidamente llamó la atención de un agente de la Patrulla fronteriza, a quien le siguió un médico asociado que intentó una única compresión en el pecho para reanimarlo. Los informes de la policía de Weslaco que obtuvo ProPublica indican que el médico asociado rápidamente determinó que Carlos estaba muerto.

El comunicado de la Patrulla Fronteriza del día que murió Carlos dice que el menor de edad fue "hallado inconsciente esta mañana durante una revisión de bienestar".

En el video se ve cómo Carlos se dejó de mover aproximadamente a la 1:39 de la madrugada del 20 de mayo, 15 minutos después de haberse caído de cara al piso de concreto en la celda. Los registros de la Patrulla Fronteriza dicen que un agente realizó revisiones de bienestar a las 2:02, 4:09 y 5:05 de esa madrugada.

La doctora Norma Jean Fareley, la patóloga forense que realizó la autopsia, dijo a ProPublica que a ella le dijeron que el agente se asomó por la ventana, pero no entró en la celda.

En las fotografías de la policía se ve un gran charco de sangre alrededor de la cabeza de Carlos.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) publicó un comunicado el jueves en el que dijo que no podía dar detalles de la muerte de Carlos porque hay una investigación en curso, pero que la agencia y el Departamento de Seguridad Nacional "analizan todos los aspectos de este caso para asegurarse de que se siguieran todos los procedimientos".

Sin embargo, el excomisionado interino de la CBP, John Sanders, dijo que cree que el gobierno de Estados Unidos "pudo haber hecho más" para evitar que Carlos y por lo menos otros cinco menores murieran después de ser aprehendidos por agentes fronterizos.

Carlos Hernandez Vasquez, a 16 year old migrant, died while in Border Patrol custody.

An agent logged that he made three welfare checks but according to this video it doesn’t match their account of his death.

This makes me sick to my stomach pic.twitter.com/FX1f6Liu5h