(VIDEO) Mujer en EU sobrevive tras ser atacada por arañas mortales

A pesar de que Peter Parker obtuvo poderes tras ser picado por una araña, en la vida real, esto jamás pasaría. En cambio, una mordedura de este tipo de animales pequeños puede llegar a ser bastante riesgoso.

Así fue el caso de Jessica Rogue, una madre soltera de tres hijas de Athens, Georgia, que por fortuna, logró sobrevivir luego de ser atacada por un grupo de arañas mortales llamadas ‘Arañas reclusas pardas’ (brown recluse spider, en inglés).

⚠️ Graphic Content ⚠️



A Georgia woman's recovering after an attack by a group of deadly spiders landed her in the hospital -- and, while she's out of immediate danger, she says she may never be the same.



See the pics 👉 https://t.co/A5nXCdDneb