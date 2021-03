VIDEO: Mujeres le tosen a conductor de Uber por pedirle que usen cubrebocas

ESTADOS UNIDOS.- Hace unos días, unas mujeres se hicieron virales en redes sociales luego de que éstas agredieran a un conductor de Uber en California, Estados Unidos.

La situación que ha levantado mucha molestia en redes se dio luego que el chofer le pidiera a tres mujeres colocarse el cubrebocas dentro del vehículo, sin embargo, las féminas sacaron su lado agresivo, al grado de llegar a toserle al conductor.

Pero las cosas no acabaron ahí nada más, sino que una de las mujeres le arrebató el celular al hombre, quien de inmediato reaccionó y logró recuperar su celular.

De acuerdo con las autoridades, el conductor y el vehículo fueron rociados con algo que aparentemente parecía ser gas lacrimógeno.

El conductor del Uber identificado como Subhakar envió las imágenes grabadas por la cámara de seguridad de su unidad a Dion lim, reportera de de ABC7 News.

Tras recibir la queja del sujeto, Lim compartió el video en sus redes sociales y de inmediato se hizo viral.

⚠️ 𝗪𝗔𝗥𝗡𝗜𝗡𝗚: 𝗘𝗫𝗣𝗟𝗜𝗖𝗜𝗧 𝗟𝗔𝗡𝗚𝗨𝗔𝗚𝗘 ⚠️ Uber driver Subhakar told me he picked up 3 women in the Bayview yesterday & after asking one to wear a mask was subject to slurs, taunting & one grabbing his phone. He’s taking a few days off. SFPD is investigating. pic.twitter.com/o99pOooWsw

Posteriormente, la reportera actualizó el caso y dijo que un portavoz de Uber le comentó que la pasajera ya no tiene acceso a dicho servicio.

Más tarde, Subhakar informó a Lim que la plataforma le ofreció 20 dólares para limpiar su automóvil, al final de todo, el sujeto recibió 120 dólares por su terrible experiencia.

UPDATE: Subhakar shared these images with me detailing how Uber offered him $20 to clean his car after one of the riders, according to SFPD sprayed what is believed to be pepper spray in his car.



Uber then offered him $40. In the end he was given $120 for his ordeal. pic.twitter.com/iEHaf9aYTD