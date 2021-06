(Video) Estados Unidos: Niegan diploma a alumno por portar bandera mexicana.

A un alumno de una secundaria de Carolina del Norte se le negó su diploma en la ceremonia de graduación debido a que colocó una bandera de México encima de su toga, lo cual violaba las normas de vestimenta, indicaron funcionarios escolares.

Un video de 68 segundos de la graduación en la Secundaria Asheboro captado el jueves muestra al estudiante no identificado portando la bandera encima de su toga, sobre sus hombros y su espalda, mientras se dirige al escenario, reportó la televisora WGHP.

En el video se ve cuando el alumno recibe un portadiploma y avanza para recibir su diploma. Luego puede vérsele hablar con gente en la fila durante unos segundos y después regresar a su asiento sin el documento.

Funcionarios escolares de Asheboro defendieron la decisión de retener el diploma del alumno, diciendo que el portar una bandera de cualquier tipo viola las normas de vestimenta.

“El punto clave es el hecho de que el estudiante no siguió el código establecido de vestimenta para el evento y desvirtuó la importancia y la solemnidad de la ceremonia", señalaron los funcionarios en uno de dos comunicados.

En un comunicado por separado, los funcionarios dijeron que “continúan trabajando para solucionar este problema con el estudiante y su familia de forma que reciba su diploma de la Secundaria Asheboro".

“Ha trabajado muy duro y lo felicitamos por este gran logro", se afirma en el texto.

En el video también puede verse a otra alumna que porta la bandera mexicana en su birrete. En el comunicado se indica que decorar los birretes es “la única desviación aceptable de la gala estándar de toga y birrete".

“Desafortunadamente, ahora evaluaremos de nuevo esa decisión para generaciones futuras de graduados a la luz de la situación", agregaron los funcionarios.

My Twitter people make this go viral. Principle “Mrs. Penny Crooks” denied my cousin his diploma for causing a “disturbance” to the graduation ceremony. pic.twitter.com/7HfKzNGdJ3

Asheboro High School is not issuing Ever Lopez his high school diploma Over A MEXICO FLAG that he was wearing to honor his home country. His parents who speak minimal English tried to fight this decision but were unsuccessful



DEMAND ASHEBORO CITY SCHOOLS TO GIVE HIM HIS DIPLOMA pic.twitter.com/v9QcA3090I