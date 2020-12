VIDEO: ¡Otro más! Aparece y desaparece monolito en California

CALIFORNIA.- Días después del descubrimiento y la rápida desaparición de dos relucientes monolitos metálicos a medio mundo de distancia, otra estructura imponente apareció y luego desapareció rápidamente, esta vez desde el pináculo de un sendero en California.

Después de que se publicaron fotos en las redes sociales, la alta estructura metálica plateada atrajo a los excursionistas a la cima del sendero Pine Mountain en un parque de la ciudad de Atascadero, a medio camino entre San Francisco y Los Ángeles, informó KEYT-TV el miércoles.

There is currently a monolith at the top of Pine Mountain in Atascadero!!



