Redes atacan a una mujer por llevar a su bebé al trabajo

SANTIAGO, Chile.- Una conductora de bus no tenía como dejar a su bebé en la guardería de su trabajo, ya que la pequeña se encontraba enferma. Por ello se vio obligada a subir a la pequeña al vehículo en su carriola, causando indignación, primero entre sus pasajeros en Chile, y luego por los internautas que vieron el video de lo ocurrido en YouTube.

De acuerdo con el portal peruano Trome, al respecto, ella indicando que no podía dejar a la criatura en la guardería porque se encontraba enferma y podía contagiar a otros bebés. Ella fue entrevistada por los principales medios de Chile mientras que el video de lo ocurrido puede verse en YouTube.

“Vengo con mi hija a trabajar porque no tengo opción, la única opción que me da la empresa es sala cuna, pero no me la reciben porque está enferma”, relató la conductora a los medios de Chile.

Lo ocurrido también llegó a oídos de la ministra de la Mujer y la Equidad de Género de Chile, Isabel Pla, que consideró que los representantes de la empresa de buses muestran una mínima humanidad por obligar a la madre de familia a trabajar, exponiendo a la bebé.

Los usuarios de las redes sociales de Chile también alzaron su voz de protesta por lo ocurrido. Algunos también se 'la agarraron' contra la conductora por no haberse quedado en casa cuidando a la pequeña.

Por ello a través de las redes sociales ejercieron presión para que la empresa de buses pueda tomar medidas al respecto y un hecho así no vuelva a presentarse.

Como era de esperarse las imágenes de la bebé en el autobús se volvieron virales a través de YouTube y otras redes sociales.