Video: rescatan a 30 personas atrapadas en un juego mecánico en Oaks Park

Oaks Park, Oregon, fue escenario de una escena digna de una película, cuando equipos de emergencia salvaron a 30 personas que quedaron atrapadas durante casi media hora en el juego mecánico “AtmosFEAR”.

Portland, Oregon firefighters rescued around 30 people trapped upside down on a ride at Oaks Park on Friday afternoon.



The ride, which appears to be "AtmosFear," was stuck approximately for 15 minutes. No injuries reported.



