¿Calvicie? Escaso cabello de Donald Trump se hace viral

CIUDAD DE MÉXICO.- Una vez más el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump fue ‘víctima’ de burlas y de uno que otro meme, el viento lo hizo jugar una mala pasada y puso en evidencia que podría estar padeciendo de un problema de calvicie, o al menos eso es lo que demostró su blanco cráneo captado en un video.

De acuerdo con el portal The Huffington Post, fue la periodista Ashley Feinberg, quien compartió en Twitter dicho video, en el que se aprecia que la calvicie se está haciendo presente en la cabeza del presidente de Estados Unidos.

Como se puede ver en el video, Trump, de 71 años, está subiendo las escaleras, cuando el viento se hace presente y levanta su característico peinado, dejando al descubierto su cráneo blanco.

En su primer tuit, Feinberg se pregunta si es real lo que está viendo.

at first i didnt think this could possibly be real but.... i think it is? https://t.co/zlm8V0z8hr