Video: barco del Jungle Cruise en Disney Orlando se hunde con todo y pasajeros

Alejandro Vizzuett Díaz

CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de los barcos utilizados en la atracción Jungle Cruise del parque temático de Disney en Orlando, Florida, comenzó a hundirse con pasajeros a bordo, reportó People.

En redes sociales, varios de los presentes mostraron imágenes y videos de cómo la gente se ponía de pie mientras el agua comenzaba a llenar el bote.

A pesar del incidente, todos los involucrados fueron rescatados de manera segura, aunque imágenes posteriores al salvamento mostraron cómo la embarcación quedó casi completamente sumergida en el agua.

"Nuestro barco en el Jungle Cruise se hundió hoy. ¡Divertidos tiempos!", escribió uno de los asistentes.

"Sucedió al mediodía. Pasamos de flotar a hundirnos en aproximadamente un minuto. Todos estuvieron bien y fuimos rescatados en unos 20 minutos", escribió otro internauta.

Un portavoz de Disney informó que el personal trabajó individualmente con cada uno de los presentes para garantizar que el resto de su visita en el parque ocurriera sin ningún problema.

one of the boats on the jungle cruise ride in walt disney world was sinking & someone recorded it & added the TITANIC SONG “my heart will go on”😂pic.twitter.com/mnslH2TVsk