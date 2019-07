Captan en video una medusa gigante del tamaño de una persona

Agencia

LONDRES, Reino Unido.- El océano es inmenso y esconde secretos inimaginables. Y si no, que se lo digan a Dan Abbott, un buzo profesional que se topó con una medusa gigante del tamaño de una persona en la bahía de Falmouth, en la costa oeste de Cornualles, Reino Unido.

De acuerdo con información de CNN y el portal 20 Minutos, este fin de semana el joven estaba a cientos de metros de la costa rodando un documental junto a Lizzie Daly, de Wild Ocean Week. La pareja ya había estado nadando con ballenas Minkie y delfines en Escocia, focas en las islas Farne y habían grabado bandadas de pardelas en Gales.

El buzo experto en tiburones y que ha nadado con especies de todo tipo; aseguró que esa enorme medusa del tipo aguamala es uno de los especímenes más increíbles que ha visto nunca. Esta clase de medusa es una de las más grandes, pero nunca antes se había visto una tan grande.

Lizzie Daly compartió poco después una foto de la medusa en su cuenta de Twitter: "¡Ayer estuvimos buceando en Falmouth para terminar Wild Ocean Week y se nos cruzó una medusa aguamala gigante! ¡Qué manera de finalizar esta aventura sobre la fauna marina!".

Woah!!!!! We went diving in Falmouth yesterday to finish off #WildOceanWeek and came across this GIANT barrel jellyfish! 😱 What a way to finish off this marine wildlife adventure! 💙 pic.twitter.com/NNwDelfWyV