Hormiga intenta llevarse un diamante y ¡es 'detenida'!

ESTADOS UNIDOS.- Un video que circula a través de Internet muestra el momento en que una hormiga apresura sus patas mientras parece “robar” un diamante que es casi de su tamaño.

De acuerdo con información del portal de noticias RT, que difundió el video, la hormiga fue captada en su robo al interior del taller de una joyería aunque no se precisa en dónde ocurrieron los hechos.

En las imágenes el invertebrado emprende la huida con la piedra preciosa a cuestas. La rueda por la mesa en la que hay dispuestos varios papeles, y en ocasiones parece volver la vista para verificar que nadie más vaya detrás de ella.

En el video también se escuchan algunas risas de fondo y voces que parecen estar comentando el hecho.

Algunos de los comentarios que se puede leer a través de YouTube, una de las plataformas en las que se compartió el video, bromearon sobre la hormiga al decir cosas como: “Me gusta como se mantiene revisando tras de sí, como si supiera que la están vigilando”.

Otros más comentaron: “Imagina explicarle a tu jefe que el diamante fue robado por una hormiga”, en tanto que un usuario más escribió: “Esta hormiga obrera le pedirá matrimonio a la reina así que nunca más tendrá que trabajar”.

I shared a video of an ant stealing a diamond on Facebook and tagged ladarious in it and said “ant-man is at it again” and he didn’t get the joke.

I’m HURT. pic.twitter.com/mqcuBZpdno