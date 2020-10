Viral: Alumno con Asperger es humillado por profesor de la UANL durante clase virtual

MONTERREY.- Un video se ha vuelto viral recientemente en redes sociales, tras generar molestia entre los cibernautas. En la cinta se percibe que se trata de una clase en línea, cuyo protagonista, un profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) agrede verbalmente e incluso humilla a uno de sus alumnos, de quien se presume padece del Síndrome de Asperger.

Se trata del profesor de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UANL, indentificado como César Augusto L.C., quien lanzó otras palabras al joven las cuales fueron tachadas como fuertes e insensibles por los internautas: “Si le sigues te voy a reprobar por falta de capacidad intelectual, hazlo y no nos interrumpas” manifestó.

El docente, quien imparte clases en la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica (FIME) de la UANL, demostró descontento con la capacidad de análisis de sus alumnos e incluso les pidió que reclamaran a los otros profesores por enseñar mal.

“No hagas trampa Jesús. Te estoy diciendo que lo hagas en la libreta a mano, … burro. No se chiflen. La ingeniería no es para chiflados, es para gente sensata. Tal vez el arte pueda servir para chiflados y ahí hay mucha competencia”, dice el también ingeniero a su alumno.

En un momento en el que el alumno identificado como Jesús, intentó explicarse, comenzó a tartamudear, acción que el docente replicó en son de burla. Acto que permite presumir el padecimiento del joven.

“Los ingenieros debemos ser siempre calmados, porque luego hay una buena cantidad de broncas que hay que resolver”, acotó el catedrático.

Hasta el momento la institución educativa no se ha pronunciado al respecto.

¿Qué es el Síndrome de Asperger?

El Síndrome de Asperger es una condición que causa afectaciones en el desarrollo emocional, social y conductas de quien lo padece, además genera otras consecuencias como dificultad para la socialización, señala la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Entre los síntomas o signos de Síndrome de Asperger están la gran habilidad de memoria, el uso levemente raro del lenguaje, el uso de ejemplos literales que leen o escuchan; quienes padecen este síndrome suelen ser felices con rutinas y ambientes estructurados, y continuamente muestran mal comportamiento por frustración y ansiedad.

Destacan también algunas peculiaridades en el habla y el lenguaje, como hablar de manera demasiado formal o monótona. Presentan también problemas con comunicación no verbal, inclusive el uso restringido de gestos, expresiones faciales limitadas o inadecuadas, o una mirada peculiar y rígida.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) indica que muchos de los pacientes no son remitidos al psiquiatra debido a que no son considerados como un problema, y aunque no hay un tratamiento específico, este consiste en manejar los síntomas conductuales y la comorbilidad de forma independiente.

(Con información de El Debate y WHO.int)