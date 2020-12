Viral: Alumnos hacen llorar a su profesor de alegría; lo sorprenden por Zoom

Teresa Martínez

MÉXICO.- En su última clase del semestre, Bautilio Lorenzo, catedrático del Tec de Monterrey, recibió una sorpresa que lo conmovió: Todos sus alumnos le mostraron un mensaje por su entrega.

Al inicio de la clase vía Zoom, el maestro preguntó a los estudiantes por qué no tenían encendidas sus cámaras, como se ve en un video de TikTok de la cuenta @rorroleal.

Luego, todos al mismo tiempo, encendieron sus cámaras y le mostraron mensajes que decían "Gracias por todo, maestro".

"¡Ay, no, no, no, no, no, no, no!, ¡gracias! Yo soy muy llorón, advierto. ¡Muchas gracias, ¡qué lindo todo!, ¡muchas gracias!, ¡qué regalo tan hermoso! ¡Qué sorpresa tan agradable, yo no me esperaba esto", exclamó el docente emocionado.

De 68 años, Lorenzo imparte la unidad de desarrollo de proyectos de análisis de datos, que cursan 32 alumnos de tercer semestre de las ingenierías biomédica e industrial y de sistemas.

Para resolver dudas fuera de clases, el profesor formó un grupo de WhatsApp con los universitarios y estuvo disponible a cualquier hora, contó Anyeli Herrera, estudiante de industrial y de sistemas.

Antes de los exámenes, el docente dedicaba unos minutos para que todos se ejercitaran físicamente y así calmaran los nervios.

"No todos los maestros se entregan tanto. Siempre estaba con buen humor a pesar de que las clases duraban cuatro horas. Nos preguntaba de nuestra vida personal, eso se siente bien", compartió la joven.

"Para nosotros los alumnos es difícil aprender en línea y sabemos que es complicado enseñar en línea. Supo cómo adaptarse. Se nota que ama su trabajo".

Ser docente es una realización personal

Originario de Islas Canarias, España, el ingeniero jubilado de Ternium vive en Monterrey desde el 2008 y a la par de su vida profesional se ha dedicado a la docencia.

"Hago mi trabajo con mucho amor y vocación, para mí es una realización personal ser docente", expresó el catedrático en entrevista.

Para la clase, los estudiantes trabajaron con volúmenes de datos y a partir de ahí realizaron proyectos.

"Me llama poderosamente la atención la capacidad y disposición de esta generación para manejar la tecnología", dijo Lorenzo. "La clave de todo esto es que esta generación es completamente virtual, es como ellos se comunican. Es sacarle ventaja a este esquema de comunicación para tu interactuar".

En el periodo de las clases en línea por la contingencia sanitaria, por redes han circulado videos en los que profesores pierden la paciencia, se dirigen a sus estudiantes con agresividad, o los alumnos hacen bromas a los docentes.