Cansado de no encontrar trabajo, repartió su CV en la calle

CIUDAD DE MÉXICO.- Un joven en situación de calle recibió más de 200 ofertas de trabajo luego de que una imagen se hiciera viral. La imagen mostraba al joven, de nombre David Casarez, vestido de manera formal y parado en la esquina de una intersección en Silicon Valley, pidiendo que la gente tomara su CV.

En las grandes ciudades de Estados Unidos, es común ver en las paradas de tráfico a indigentes y veteranos desamparados, con pancartas en la mano, pidiendo limosna y comida a los automovilistas. Este hombre también dormía en las bancas de parques y ante la dificultad del mercado laboral, un día tomó la decisión desesperada de pedir trabajo -de la misma manera que se pide limosna- con una pancarta.

Su cartulina leía: "Sin casa. Hambriento por el éxito. Tome un curriculum."

Jasmine Scofield (@jaysc0) estaba manejando por la zona cuando se percató de la situación del señor Casarez. Le tomó una foto, tomó uno de sus CVs y compartió las imágenes en Twitter. A partir de ahí, la publicación se hizo viral. Muchos usuarios en redes sociales simpatizaron con las dificultades y la frustración de este sujeto.

