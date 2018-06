¿Cuántas banderas salen de una misma imagen?

Agencia

ARGENTINA.- Una foto en redes sociales le ha dado la vuelta al mundo, ya que puso a pensar a cientos de usuarios sobre la similitud de algunas banderas. Además de famosos e influencers, las redes sociales también están plagadas de especialistas y grandes divulgadores de temas científicos que buscan por estos medios la manera de atraer al público hacia sus áreas.

De esta manera, con un simple chiste, el reconocido geógrafo alemán Simon Kuestenmacher -que cuenta con más de 90 mil seguidores en Twitter- se convirtió en el creador de un enorme hit viral, publicó el portal El Clarín, mismo que ha tenido una respuesta que no esperaba, incluso se hicieron varias modificaciones sobre el mismo.

También te puede interesar: Cangrejo se corta una tenaza para escapar de la estufa

El especialista marcó en una foto de la bandera de Noruega, otras seis pequeñas banderas que también se pueden encontrar. Explotó. Tuvo más de 17 mil "retuits" y 46 mil "me gusta". Además cerca de 600 respuestas entre las que se incluyen otras banderas donde ocurre lo mismo. Un viral nerd que atrapó a una multitud en la red social del pajarito.

The Norwegian flag is the Swiss Army knife of flags: It contains six other flags! pic.twitter.com/cLDwAZY8IZ