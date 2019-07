Ilusión óptica: ¿la foto está en blanco y negro o color?

Agencia

BUENOS AIRES, Argentina.- Las redes sociales suelen inundarse de desafíos virales. Esta vez le tocó a una foto en la que juega la ilusión óptica. Se trata de una imagen que abre el interrogante: ¿está en blanco y negro o color?

El dueño del tuit original y del trabajo sobre la imagen es Øyvind Kolås. Él publicó el viernes 26 de julio una foto de un grupo de personas con una tortuga, pero le agregó un efecto que desorientó a los usuarios.

De acuerdo con información de El Clarín, se trata en realidad de una foto en blanco y negro: pero que al verla parece tener color gracias a un truco de diseño que logra engañar al ojo humano.

Another one, with horizontal lines instead of a grid. pic.twitter.com/sNKSBBkkqT