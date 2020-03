Joven usa falda en apoyo a las mujeres: termina acosado

Iris Velázquez

CIUDAD DE MÉXICO.- E. L Alexo, estudiante de Criminalística, se puso falda hoy para reivindicar la lucha de las mujeres contra la violencia de género sin imaginar que por usar esa prenda sería acosado.

En entrevista, comentó que el objetivo también fue lograr la empatía y entender la situación de acoso que ellas viven a diario.

Así, en este 9 de marzo, en el que las mujeres decidieron participar en un paro como medida de protesta, el joven de cabello largo realizó su rutina diaria.

Contó que a diferencia de días anteriores, las miradas de los hombres se centraban en él, fueron diferentes y se sintió incómodo.

"Sientes la mirada morbosa de los hombres y hoy en específico porque no hay tantas mujeres por lo que lo he notado desde que salí de mi casa", dijo Alexo.

Alexo señaló que las miradas masculinas primero se enfocaban en sus piernas, pero al notar que era hombre se volteaban de forma abrupta, lo que consideró también refleja el machismo y la homofobia en México.

"Piensan que no te van a ver así, porque ellos piensan que sólo con mirar a un hombre, con la idea de que es mujer, eso ya es un homosexualidad, que también es un error bastante estúpido aquí", consideró.

Alexo expresó que desde este ejercicio realizado comprende más el temor de las mujeres, sentimiento que le fue contagiado.