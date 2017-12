Escribió a la 'fuerza' una carta a Santa: esto pidió...

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Estando dentro de la escuela, una maestra le pidió al grupo de niños de 6 años de edad que escribieran una carta a Santa Claus, pues habían sido buenos niños a lo largo del año y serían recompensados por sus acciones; sin embargo uno de ellos cumplió de tal manera con la tarea que el texto de su carta recorrió el mundo

Aunque la mayoría de estas cartas suelen ser tiernas y alegres, la que escribió el hijo de la periodista Sarah McCammom, con tan solo seis años, es un tanto diferente, informó El Espectador.

Con tonos escépticos y nihilistas, le dice unas cuantas verdades a Santa, razón por la cual ha circulado de forma viral en redes sociales.

"Querido Papá Noel: solo estoy haciendo esto para la clase. Sé que tu lista de traviesos está vacía. Y tu lista de niños buenos está vacía. Y tu vida está vacía. No sabes los problemas que he tenido en mi vida. Adiós”, dice la carta.

Al final, el menor firma reiterándole a Papá Noel “no te diré mi nombre”. En solo cuatro días, el post tiene más de 120 mil me gusta.

La carta fue publicada en Twitter por Sarah McCammon, su madre, quien, luego de ver la acogida que ha tenido la imagen, aclaró con comicidad que el problema más grande del niño es tener a su hermano, que realmente es un infante feliz y “simplemente le gusta igualarse a los adultos”.

My 6yo Santa skeptic was told to write a letter to Santa at school. So he did... pic.twitter.com/XUFGMnXDFT