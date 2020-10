Viral: Perro consuela a mujer durante ataques de ansiedad; enternece las redes (Video)

ESTADOS UNIDOS.- Este año atípico ha representado un gran desafío para la mayoría de la humanidad. El aislamiento social ha impedido que el humano, ser sociable por naturaleza, pueda compartir con otros su día a día. Ahora bien, si la persona afronta situaciones peculiares de salud mental el reto es todavía más gigante. Es por ello que expertos en salud coinciden en que las mascotas son una gran compañía. Tal es el caso de Watson, un bello golden retriever que se ha vuelto viral en redes sociales, luego de que una grabación mostrara el momento en el que fue a dar consuelo y amor incondicional a su dueña, de quien se sabe padece de ataques de ansiedad.

Jen Medrano, una mexicana, casada con un americano describió en su cuenta de Instagram Watson & Kiko que su perro de apoyo emocional ha sido su mejor compañía cuando debe hacer frente a los ataques de ansiedad que padece, los cuales se recrudecieron durante la pandemia por coronavirus.

Jen adoptó a dos adorables perros, llamados Watson y Kiko; quienes han cambiado el mundo de esta mujer. En especial Watson, quien es el principal soporte para ella, detalló el portal Animales Queridos.

Cibernautas adoran a Watson

El video que ha enternecido a decenas de miles de cibernautas en Instagram muestra el gran apoyo que Watson representa para sobrellevar la carga emocional a Jen, sobretodo cuando se presentan sus crisis.

La mujer escribió en la publicación:

“Sufro de ansiedad y recientemente me diagnosticaron Trastorno de Estrés Postraumático (PTSD). Tener a Watson como mi perro de apoyo emocional fue lo mejor que me ha pasado. He crecido mucho como persona gracias a ese perro en mi vida que me hace querer seguir adelante».

En la grabación se puede observar a la mujer sentada y cubriendo su rostro con sus brazos, acto seguido Watson se acerca y la cubre con un abrazo; para Jen este simple acto es un gran estímulo positivo, y Watson es feliz de ayudarla, y demostrarle que estará allí cada vez que ella lo necesite.

(Con información de Animales Queridos)