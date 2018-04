Castigo de un juez en Líbano se vuelve viral

Agencia

BEIRUT.- Una inusual sentencia dictada por el juez Nadim Nashef se volvió viral con miles de visitas en las redes sociales en unas pocas horas y amenaza por ser la noticia del momento en El Líbano.

De acuerdo con el portal Prensa Libre, Nashef decidió liberar a un sospechoso de delito con la condición de memorizar un versículo de El Corán para el lunes, reportó la Agencia Nacional de Noticias.

Al sospechoso, identificado como A. Gh., lo acusaron de actuación irrespetuosa contra una figura religiosa cristiana con el afán de provocar conflictos sectarios. El incidente ocurrió en Rmeileh, distrito de Chouf.

La sentencia del juez impone a A. Gh. decir de memoria un versículo del libro sagrado islámico que contiene referencias a la Virgen María.

En febrero último, se emitió una orden judicial similar contra tres jóvenes que profanaron la imagen de la Virgen María. Los transgresores en edades que oscilan de 16 a 18 años, recibieron una sentencia de la jueza Joceline Matta mediante la cual evitarían prisión si memorizaban versículos de la Surat al-Omran de El Corán, que glorifica tanto a la Virgen María como a Jesucristo.

La decisión, elogiada en su momento por los líderes libaneses, incluido el primer ministro Saad Hariri, la consideraron una excelsa expresión de justicia y de enseñanza del entendimiento común entre musulmanes y cristianos.

Mount Lebanon Investigative Judge Nadim Nashef Issued a decision Friday to release a suspect on the condition he memorizes a verse form the Quran by Monday, the state-run National News Agency reported Saturday.#lmao | Lebanese never fail to amaze me. pic.twitter.com/J2nVaHyYTa