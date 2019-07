¿ A los cuántos años descubriste que el vocho tenía una cama?

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Los llamados sedanes de Volkswagen aún tienen muchas sorpresas guardadas para quienes los conocieron.

Ese pequeño vehículo heredero de una de las peores guerras en la historia de la humanidad ha formado parte de la vida de miles de familias alrededor del mundo. El llamado “Vocho” por los mexicanos, no deja de ser un manojo de sorpresas.

Les cuento que encontré una imagen más que curiosa en uno de los cientos de foros en las redes sociales que le rinden tributo a los autos y me quedé impactado.

Se trata de cómo se puede adaptar un espacio para que duerman niños, abatiendo los asientos traseros del Vocho.

Justo como lo pueden ver en la siguiente imagen.

En el foro se dice que proviene de un manual de Volkswagen de 1968 en Brasil. No puedo asegurarlo, y encontrar un manual en la actualidad es muy difícil, aunque no imposible. Al ver la imagen me queda claro que al utilizar así el Vocho, debería servir para niños pequeños, a lo mucho, cinco años debido a que el espacio es muy poco.