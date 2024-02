Actriz ‘nopor’ defensora de los palestinos desata críticas por viajar a Irán

Una actriz porno estadounidense que ha defendido a los palestinos en internet durante la guerra entre Israel y Hamás viajó a Irán y visitó la antigua embajada estadounidense en Teherán, abandonada tras la crisis de rehenes de 1979.

La visita de Whitney Wright a Irán, que mantiene encarcelada a Narges Mohammadi, ganadora del Nobel de la Paz y activista de derechos de las mujeres, provocó duras críticas por la represión de las mujeres en el país desde la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial en 2022 y las protestas que desencadenó en todo el país.

Wright se grabó recorriendo Teherán, a pesar de que su trabajo en pornografía la exponía técnicamente a cargos penales que pueden incluir la pena de muerte.

Wright no respondió a peticiones de comentarios de medios internacionales. Pero en comentarios en redes sociales describió la antigua embajada estadounidense como un lugar que “tenía que visitar”. La Guardia Revolucionaria, un cuerpo paramilitar iraní, gestiona ahora un museo en el lugar.

Estudiantes iraníes que respaldaban al ayatolá Rujolá Jomeini tomaron el complejo tras la Revolución Islámica de 1979. Empleados de la embajada tomados como rehenes estuvieron 444 días retenidos. Se puede trazar una línea directa entre esa crisis y las tensiones actuales entre Teherán y Washington.

Como ciudadana estadounidense nacida en Oklahoma City, Wright necesitaría una visa para su visita. La delegación iraní en Naciones Unidas no respondió a preguntas sobre el viaje de la actriz.

El vocero del Ministerio iraní de Exteriores recibió una pregunta sobre Wright durante una conferencia de prensa el lunes y respondió que no tenía información sobre ella. Wright ha compartido información propalestina en internet, incluido material que apoya la lucha armada contra Israel.

American porn star Whitney Wright is in Iran, my birth country, where women are killed for simply showing their hair and being true to themselves.

Whitney has published several photos on herself completely covered up on Instagram. On her post she called me a warmonger and tells… pic.twitter.com/MwBBsVorBJ