Wuhan Shake: Nuevo saludo para evitar el Covid-19 (Video)

CHINA.- Debido a la grave situación que se vive hoy en día en casi todo el mundo por el coronavirus, expertos recomiendan evitar saludarse de mano o besos, es por eso que los chinos han creado una nueva forma de saludar que evitará para evitar el contagio.

En redes sociales circula el "Wuhan shake", un saludo para prevenir contagiarse del Covid-19.

Al parecer este nuevo saludo fue creado por los residentes de Wuhan, ciudad donde comenzó el virus a expandirse.

El saludo consiste en hacer pequeños choques de pies en lugar de estrechar la mano, tal y como si se tratara de un juego o de un baile.

People in China found another way to greet since they can't shake hands.



The Wuhan Shake.



I love how people can adapt and keep a sense of humor about stressful situations. pic.twitter.com/P8MSfOdJ2H