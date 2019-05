¡No es broma! Ejercito de la India asegura que existe el yeti

Agencia

INDIA.- El Ejército de la India aseguró haber encontrado pruebas de la existencia del yeti, el abominable hombre de las nieves, cuya veracidad es cuestionada por la comunidad científica.

De acuerdo a RT, la Dirección General de Información Pública del Ejército indio compartió este lunes en su cuenta de Twitter imágenes de unas misteriosas huellas que asegura pertenecen a la "la mítica bestia yeti". Asimismo, precisa que los vestigios fueron descubiertos el 9 de abril por un grupo de escaladores del Ejército.

"Este escurridizo hombre de nieve fue visto solo una vez en el pasado, en el parque nacional de Makalu-Barun (Nepal)", asegura el mensaje, que va acompañado de imágenes en las que se aprecian unas huellas que "miden 32x15 pulgadas" (81x38 centímetros).

For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast 'Yeti' measuring 32x15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7