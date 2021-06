YosStop exhibe audios de Bárbara de Regil: "Es una hipócrita y mentirosa"

MÉXICO.- "Todos tenemos derecho a ser tontos, pero conforme vas creciendo vas perdiendo ese derecho"; de esta manera inicia el video de la youtuber YosStop en el que exhibe cómo Bárbara de Regil le pidió promocionar la proteína con la que estafó a sus miles de seguidores.

"Yo genuinamente me pregunto por qué las personas la siguen... no crea ningún contenido entretenido o interesante, no aporta nada".

YosStop se dispuso a contar su 'breve relación' (tal y como lo describe ella) en la que tuvo la oportunidad de intercambiar mensajes con Bárbara de Regil.

La youtuber inició exponiendo que ella buscó en primer lugar a la influencer fitness para enviarle un kit de sus productos, sin embargo no obtuvo respuesta de su parte- Tiempo después, en noviembre de 2019, Bárbara le envió un mensaje privado en el que la felicitaba por un video suyo, la platica no llegó a más tras compartir unas palabras de aliento.

Fue hasta septiembre del 2020 que Regil volvió a comunicarse, en esta ocasión le suplicó a Yoss que le dejara mandarle su proteína que según la modelo, no contenía ningún sabor artificial.

YosStop aceptó la proteína de buena fe y procedió a pasarle su dirección para que Regil hiciera el envío; la situación se complicó cuando Bárbara le pidió a Yoss hacer una historia hablando sobre la proteína lo que indignó a la youtuber.

"Desde ahí me cagó un poco porque dije -güey si me estás mandando algo... no me pidas que lo publique si ni siquiera me ha llegado y no lo he probado-, cuando mandas algo a alguien y es un regalo, no lo condicionas, si quieres condicionarlo, entonces dejas las cosas en claro"