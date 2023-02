La youtuber, Eva de Metal denuncia a su pareja por violencia física

Este martes, la youtuber Eva Villanueva, mejor conocida como Eva de Metal denunció a través de sus redes sociales a su pareja por violencia física, pues acusó que su esposo la golpeó por contarle a una amiga los problemas en la relación.

A través de su cuenta oficial de Facebook , la creadora de contenido anexó varias fotografías que muestran los golpes en su cuerpo.

“El día de hoy mi esposo Jano Montano se puso bastante agresivo, me pegó y empujó contra la pared por platicar con una amiga sobre los problemas que tenemos”, se lee al inicio de la publicación.

Eva de Metal contó que cuando su pareja se dio cuenta que su amiga sabía los problemas que atravesaban comenzó a golpearla de tal modo que la tiró al piso. Ella intentó grabar, pero su agresor logró quitarle el celular.

Ante la situación, la famosa optó por gritarle a su hijo, quien aterrado llamó a su papá y al hermano de su madre.