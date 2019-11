Youtuber mexicana Ixpanea revela que fue abusada en su niñez (VIDEO)

Agencia

MÉXICO.- Ixpanea, youtuber mexicana, contó que sufrió abuso sexual por parte de uno de sus familiares cuando era una niña.

“No quería hablar de esto porque en Internet la gente siempre busca criticar. Es algo de lo que nunca hablé. Me pasó a los nueve años y nunca lo hablé. Te da miedo, no sabes si es real porque estás chiquito. Normalizas las cosas, lo entiendes hasta después de un tiempo”, dijo Ixpanea en un video que compartió en YouTube.

“Durante años lo soñé de una manera muy fea. Cuando estaba pequeña, un familiar me hacía que me sentara en sus piernas y me manoseaba. Yo no sabía lo que estaba pasando. ‘¿Quieres ver el videojuego?’, me decía. Me metía la mano y también lo hacía su amigo. Esa persona estaba en la prepa. Empecé a desarrollar un miedo para ir a esa oficina”, relató.

No lo hablé con nadie hasta los 15 años. Yo nunca quise poner una denuncia porque es un familiar mío. Yo perdoné a esa persona. Lo enfrenté en algún momento. Mi idea no es quemar a la persona, ni denunciarla. Yo sé que esa persona cambió. Lo enfrenté, me pidió perdón. Sí fue una violación”, agregó.

“Es un tema pasado. Lo he hablado con muchos psicólogos y mis mejores amigos”, dijo.