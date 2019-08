Youtuber publica por error video maltratando a su perro

Agencia

LOS ÁNGELES.- La policía de los Ángeles abrió una investigación contra la 'youtuber' estadounidense Brooke Houts, luego de que publicara por accidente un video donde se le ve golpeando, escupiendo y asfixiando a su perro.

De acuerdo a SDP, el clip que ha causado indignación entre sus más de 340 mil suscriptores muestra el momento en que la joven empuja contra el suelo, escupe y trata de asfixiar al dóberman, de nombre Sphinx. ¿La razón? este no dejaba de jugar y de interrumpirla, tratando de que ella jugara con él.

A pesar de que la influencer eliminó rápidamente la evidencia, el video ya había sido copiado y compartido en Twitter con el fin de denunciar el evidente maltrato animal. En consecuencia, el caso se hizo viral y millones de personas exigieron que el canal de Brooke sea dado de baja.

To everyone who has been commenting on my social media as of recently: pic.twitter.com/gnxUbfVHdf — b (@brookehouts) August 7, 2019

"Mi perro no sufrió de ninguna manera por las acciones que hago en el video. No le golpeé, aunque entiendo que pueda parecerlo. Eso sí, no debí haberle gritado".

Tras las múltiples quejas, la 'youtuber' publicó una carta disculpándose por lo sucedido ante cualquier persona que haya sentido ofendida con el clip. En ella explicó que Sphinx pesa 75 libras (34 kilos) y que su única intención era mostrarle que ese comportamiento era completamente inadecuado.

No obstante, sus disculpas no la libraron de las críticas en redes sociales, donde incluso su colega Logan Paul calificó su comportamiento de "inquietante" y "deplorable". De momento YouTube no ha tomado represalias contra Houts y su canal todavía funciona a la perfección.