Yuya apoya a emprendedores mexicanos y cautiva las redes sociales

MÉXICO.- Una de las mayores estrellas en las redes sociales es Yuya, quien con 24.6 millones de suscriptores ha sido considerada como la youtuber más exitosa del país (hasta que la superó Kimberly Loaiza). Pero esta semana la influencer se convirtió en tendencia no por brindar algún consejo de belleza, sino por apoyar la marca de unos jóvenes emprendedores mexicanos.

Hace aproximadamente un mes, Adrián Garza de 25 años y su novia Valeria Rodríguez de 24, lanzaron Hillman Eyewear, una marca de lentes premium mexicana. De acuerdo con los creadores, todos sus modelos están hechos a mano por expertos de la industria y cuentan con materiales de la mejor calidad.

Estos jóvenes emprendedores tardaron ocho meses planeando todo sobre su marca, el nombre, los diseños, los colores así como su primera campaña publicitaria y sesión de fotos.

"Nuestro objetivo es competir con marcas extranjeras por lo que cuidamos cada detalle, desde la fabricación hasta las fotografías, todo meticulosamente", escribió en Twitter Adrian.

Su esfuerzo rindió frutos y, su imagen profesional llamaron la atención de la famosa youtuber mexicana Yuya que, con millones de seguidores en sus distintos perfiles en redes sociales, un simple “Me gusta” de la influencer puede ser un gran impulso para cualquier marca.

Pero lo que en verdad llamó la atención de los fans de Mariand Castrejón, el verdadero nombre de Yuya, es que decidió brindarles el apoyo sin cobrarles nada.

El 'like' de Yuya resultó un gran apoyo para los jóvenes emprendedores

Los creadores de Hillman Eyewear saben del poder que las redes sociales y los influencers tienen hoy en día entre los consumidores, por lo que decidieron emprender una ambiciosa campaña digital sin imaginar el éxito que alcanzarían gracias al apoyo de Yuya.

De acuerdo con lo que relataron los emprendedores, ya habían buscado a algunos influencers para que hicieran reseñas y menciones de su marca, pero algunos no les respondieron y otros cobraban grandes cantidades de dinero por lo que desistieron en ese esfuerzo y decidieron invertir en la sesión de fotos que, tiempo después les permitiría ser conocidos por millones de personas.

Lo que sucedió fue que Yuya le dio like a algunas de sus publicaciones y, cuando se dieron cuenta de que una de estas reacciones venían de la cuenta oficial de la también empresaria decidieron enviarle un mensaje privado para ofrecerle como regalo, y sin ningún compromiso, algunos de sus productos.

Según explicaron los emprendedores a través de un hilo en Twiter, Yuya aceptó el envío del regalo. Sin embargo, cuando el paquete llegó la influencer no se encontraba para recibirlo. "Le hablamos a Yuya y nos contestó súper buena onda con nota de voz 'no como crees, dime que no han devuelto el paquete, si quieres yo voy y lo recojo a donde lo tengan'"

Y el resto es parte de la tendencia que acaparó las redes sociales pues una vez que la youtuber tuvo el regalo en sus manos, lo publicó en sus historias de Instagram y los promocionó sin pedir algo más a cambio.

Abro hilo de como mi novia y yo lanzamos una marca de lentes de sol hace 1 mes y medio, y conseguimos que YUYA se enamorara de nuestra marca y decidiera publicarla GRATIS!!! 🤩😱 pic.twitter.com/UgMKRkprdh — Adrian Garza (@AdrianGarzaVzz) September 22, 2020

"Yuya con 16 millones de seguidores hizo una historia y fotos con nuestros lentes sin cobrarnos un peso y de buen corazón nos escribió: Les deseo lo más lindo para su marca y les aseguro que con calidad, disciplina y buena energía llegarán lejos", según dijo Adrián Garza.

Por supuesto los usuarios de redes sociales no dudaron en aplaudir la buena acción de Mariand Castrejón. Muchos de ellos señalaron que es un gran ejemplo a seguir pues, a lo largo de carrera se ha mantenido lejos de los escándalos y con acciones como esta demuestra su humildad pues, después de todo, ella también está sacando adelante su propia marca.