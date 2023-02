Zacatecas: captan a alcalde de Jerez cantando corrido de ‘El Chapo’

Humberto Salazar, alcalde de Jerez, Zacatecas, fue captado entonando a todo pulmón un corrido dedicado a ‘El Chapo’ Guzmán, acto que causó indignación entre los habitantes, pues el municipio enfrenta una crisis de inseguridad justo por la violencia que desató el crimen organizado.

En el metraje que se difundió en redes sociales, se puede apreciar al funcionario en lo que parece ser una fiesta privada. Salazar viste camisa blanca y sombrero negro, quien abraza a un conocido con quien canta el tema ‘GJL’ de la banda ‘La Adictiva’.

Las imágenes se viralizaron un día después de que los pobladores pidieran se cancelara el carnaval por la inseguridad.

Pobladores realizarán este domingo una marcha por la paz, la segunda del mes, para exigir a las autoridades mayor seguridad y la localización de familiares desaparecidos.

Entre enero y los primeros 16 días de febrero se reportó la desaparición de 16 personas en el municipio, cinco de ellas en un mismo hecho ocurrido el pasado 11 de febrero tras salir de un bar.

La madre de Frida Sofía, una de las desaparecidas, enfrentó esta semana al Alcalde en un acto público en el centro de Jerez y le exigió ayuda para localizar a la joven.

Luego de los hechos delictivos en el municipio zacatecano, las candidatas a reinas del carnaval declinaron el jueves su participación en el certamen de belleza y, un día después, 23 instituciones educativas que participarían en el desfile cancelaron, por lo que el evento no se llevará a cabo hoy.

De acuerdo con Sofía Ceballos, madre de Frida, los cinco jóvenes fueron privados de la libertad cuando se encontraban en el domicilio de Carrillo Díaz, y hasta ayer se desconocía su paradero.

"No tengo noticias de nada, no me han dicho nada y no voy a parar hasta encontrar a mi hija, ella es una madre muy amorosa, tenía muchos amigos, todo Jerez la conoce...