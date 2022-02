Es un golpeador: AMLO responde ante la polémica entre su hijo y Loret de Mola

Ramón López Beltrán, y el periodista Carlos Loret de Mola. El mandatario aseguró que se muestra confundido ante la reprobación de los internautas después de que expuso cuánto ganaba el comunicador, si el “señor es un golpeador” de la transformación de México.

“Cómo no dar a conocer esta información, si este señor se dedica a golpear. No solo al gobierno, no solo al presidente, sino al proyecto de transformación que estamos llevando acabo millones de mexicanos para acabar con el principal problema de México: la corrupción” expresó López Obrador.