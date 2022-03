Homicidios vinculados al narcotráfico evita legalización de marihuana: AMLO

Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el 75% de los homicidios en México están relacionados a grupos del crimen organizado, asimismo resaltó que esta problemática ha sido una barrera para llegar a un consenso sobre la legalización de drogas no destructivas o con efectos leves.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario informó que el pasado miércoles se registraron 91 homicidios dolosos, de acuerdo con el informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), pero el 75% de estos hechos son vinculados al crimen organizado.

“Es muy grave, es que por esto tenemos mucha violencia, en nuestro país 75 por ciento de los homicidios tienen que ver con esto. Ayer perdieron la vida 91 personas, hubieron 91 homicidios, 75 por ciento vinculados al crimen organizado, de confrontación de bandas por esta situación” detalló López Obrador.

El titular del ejecutivo destacó que estos crímenes se han vuelto un factor fundamental para que los analistas del Gobierno de México no logren un consenso que permita legalizar drogas como la marihuana.

“Hay un equipo interdisciplinario que está atendiendo todo lo relacionado con la posibilidad de permitir el uso de drogas no destructivas o con efectos leves como la marihuana, sin embargo, no hemos alcanzado un consenso en el interior del Gobierno, se está analizando, y no hay consenso porque hay muchos daños” manifestó el mandatario.

El presidente López Obrador afirmó que se "analiza y discute" la posibilidad de permitir el uso de algunas drogas como la mariguana.

Sin embargo, "no hay consenso", admitió. Y de paso, criticó a series que hacen apología del crimen organizado.



Más, en: https://t.co/gHVpN1t3Nz pic.twitter.com/IpptW0nze0 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) March 31, 2022

Narcotráfico, un mundo color de rosa

El presidente mexicano resaltó que su Gobierno trata estos temas abiertamente para evitar que las series en plataformas de Streaming, como Netflix romanticen el crimen organizado.

“Nosotros lo tratamos abiertamente, porque si no, solo es por series de Netflix dónde se pinta de color de rosa, bandas de delincuentes, narcotraficantes, mujeres guapas, residencias, autos último modelo, ropa de marca, poder de como someten a autoridades, y ese mundo de series”, acusó el mandatario.