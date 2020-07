Será el 20 de julio el regreso oficial de niños a las guarderías: IMSS

Ciudad de México.- Durante la conferencia de prensa diaria de la Secretaría de Salud en torno a la pandemia del COVID-19, el Director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, Mauricio Hernández Ávila, informó que las guarderías de esa dependencia abrirán al público el 20 de julio y no mañana jueves como se había anunciado con anterioridad.

Agregó que el 9 de julio abrirán sin niños, para iniciar los ensayos correspondientes de sanitización de los espacios y capacitación el personal, en el protocolo de la nueva normalidad, además de que han recibido equipo de seguridad sanitaria.

Las mil 411 guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social atienden a 210 mil 714 infantes en tiempos normales, aunque para esta etapa calculan recibir entre 30 y 35 mil niños en los 32 estados del país.

“Cuando los niños entren a la guardería, se les tomará la temperatura y se aplicarán medidas de seguridad como la sanitización del calzado. Si presentan síntomas de Covid-19 serán regresamos al hogar y si se confirman al menos dos casos en una guardería, será puesta en cuarentena”, comentó el Dr. Hernández.

En la conferencia de esta noche, indicó que se consultó a los padres y madres si preferían que los servicios de guardería se restablecieran hasta que el semáforo epidemiológico estuviera en verde, y en 73 mil casos, al trabajar en actividades esenciales, afirmaron que sus hijos requieren los servicios de guardería entre julio y agosto.

También aseguró que quienes no quieran enviar a los niños a la guardería no perderán su lugar, pues aunque en tiempos normales se les toma la asistencia, ahora por la pandemia no se aplicará ese criterio.

“Las guarderías son más seguras que su propio hogar en cuanto al posible contagio, además de que los niños se enferman menos de covid que los adultos, en eso hay menos riesgo de contagio con sus compañeros que en casa.

Aun así, todos podemos llevar el virus, así que el éxito de la apertura de las guarderías será reducir al máximo la posibilidad de contagios en todo el procedimiento completo que inicia desde que se transporta el niño y su familiar a la guardería”, concluyó.