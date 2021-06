4T alarma con mayor repunte de homicidios en México; suman 83 mil

Benito Jiménez

MÉXICO.- La organización civil Causa en Común alertó que durante la administración de Andrés Manuel López Obrador suma 83 mil 695 homicidios dolosos y 12 mil 513 víctimas en este año.

Con esto, en 2019 el país promedió 98 asesinatos diarios: 97 en 2020 y 82 hasta mayo de 2021

Las cifras contrastan con los promedios registrados en 2015 con 50 asesinatos diarios; 64, en 2016; 81, en 2017; y 95 en 2018, advirtió la ONG.

Los Estados con mayor tasa de asesinatos registrados de enero a mayo de 2021 son:

Tipificación de feminicidio no inició con AMLO, está desde 2012 México es uno de los países más afectados por la violencia de género. Solo en 2020 se registraron 967 feminicidios, una cifra ligeramente inferior a los 969 de 2019. #HastaQueTodasGanemos https://t.co/411FsWTODP

Causa en Común estableció que los feminicidios permanecieron casi constantes de 2019 a 2020 con una tasa de 1.5 feminicidios por cada cien mil mujeres para ambos años, y un promedio de 3 feminicidios diarios.

En 2021, los estados con las tasas más altas en feminicidios son:

Causa en Común también destacó que otros delitos de alto impacto presentan un alza.

La organización observó que persisten probables manipulaciones en los registros delictivos de varios estados.

"A pesar de la grave situación de inseguridad en el País, hay un serio problema de subregistro, principalmente por la desconfianza y las dificultades para denunciar, y debido a probables manipulaciones y ocultamientos por parte de autoridades.

"El subregistro es particularmente grave en los delitos de feminicidio, secuestro, extorsión y robo con violencia. Algunos estados no registran estos delitos y el SESNSP no hace aclaración alguna al respecto. El riesgo que se corre es que se difunda la idea de que estas entidades están atendiendo a la violencia cuando, en realidad, no la reportan", indicó.