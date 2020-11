Abuelito de 92 años, cliente de Santander México, víctima de fraude; adiós a sus ahorros

MÉXICO.- Un abuelito de 92 años se convirtió en otra víctima más de fraude y robo de identidad, lo que ha provocado que perdiera sus ahorros que con tanto esfuerzo y años logró juntar. De acuerdo con una publicación realizada por su nieta en Facebook, Santander México se niega a resarcir el daño.

La joven mujer identificada en redes sociales como Ale Moreno, compartió ayer a través de su cuenta personal de Facebook que “en menos de 12 horas los ladrones se llevaron todo el dinero, sin que Santander México hiciera algo al respecto”.

La nieta de la víctima relató lo siguiente: “Los ahorros de mi abuelo se esfumaron en menos 12 horas gracias a la negligencia de Santander México quien se niega a resarcir el daño. Mi abuelo fue víctima de fraude bancario por banca móvil y robo de identidad.

Él tiene 92 años, jamás ha realizado una operación online. Es un cuentahabiente “tradicional”: las operaciones bancarias las realiza en ventanilla y/o con un ejecutivo. Él no tiene conocimiento de aplicaciones móviles.

Sin embargo, el banco autorizó días atrás una solicitud para activación de banca móvil, súpertoken y transferencias bancarias por montos bastantes altos desde el fondo de inversión sin autorización del titular. Hoy por hoy, no han aclarado quién solicitó esos movimientos”.

Institución bancaria sin seguridad eficiente

La parte agraviada refiere que la institución bancaria no cuenta con normas de seguridad eficientes, donde se monitoreen movimientos inusuales. Señalando que pese a realizar el protocolo aclaratorio, la resolución no salió a favor de su abuelo, evidenciando que el banco no se quiere hacer responsable de la situación.

“Esto es un llamado de atención para responsabilizar al banco para hacerse cargo de todo el daño que están generando. Exigimos transparencia, legalidad y eficiencia de Santander”, acotó.

La publicación escrita hace poco más de 18 horas provocó que más cibernautas exhibieran casos similares de fraude y resoluciones infructuosas por parte de la institución bancaria. Aunque cabe mencionar que la cuenta oficial de Santander México le solicito más información a la agraviada para supuestamente generarle un número de folio al caso.

(Con información de Sin Embargo y Redes Sociales)