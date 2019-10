Acepta Hacienda error al explicar reformas

Jorge Cano

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La Secretaría de Hacienda ha fallado en explicar la reforma para combatir la facturación falsa, aceptó su titular, Arturo Herrera.

"Yo creo que nosotros hemos cometido un error, es un error distinto al que se señala (terrorismo fiscal), el primer error que hemos cometido es que no hemos sabido explicar bien en qué consiste esta reforma", dijo.

En su comparecencia ante el Senado, Herrera fue acusado de "terrorismo fiscal" por dotar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de facultades para perseguir a los contribuyentes que evadan impuestos, siendo capaz de equiparar la defraudación fiscal con un delito penal punible con cárcel y extinción de dominio.

Ante los cuestionamientos, Herrera precisó que las modificaciones de ley no aplican para todos los contribuyentes ni dan poderes discrecionales al SAT.

"Esto no es aplicable para todos. De hecho hay un monto mínimo para que esto sea aplicable y es un monto de 10 millones de pesos no reportables. Diez millones de impuestos a la tasa más alta quiere decir que tiene que haber 30 millones de ingresos brutos, así que la mayor parte de la población no estamos en esa condición" explicó.

También te puede interesar: Perdón de Hacienda también benefició a clubes del futbol mexicano

La reforma fiscal sólo afectará a quienes ganen 30 millones de pesos: Arturo Herrera

Afirmó que la persecución de un delito fiscal como la defraudación, equiparándolo como penal, no es de forma automática ni queda a la discreción solamente de Hacienda.

"Hay un sistema de pesos y contrapesos para asegurarnos que esto no pase", dijo.

El funcionario explicó que no basta con que alguien se haya equivocado en su declaración de impuestos, el SAT tiene que realizar una auditoría y establecer la posible existencia de ese delito.

En segundo lugar, la Procuraduría Fiscal de la Federación tiene que estudiar los hallazgos del SAT y determinar si existe un delito fiscal calificado.

Posteriormente, en el caso de que existan elementos, el caso se enviará a la Fiscalía General de la República, que debe de determinar que existen todos los elementos del delito.

Finalmente, el caso tiene que ser revisado por un juez, quien determinará si los hechos constituyen una conducta delictiva, explicó Herrera.

"No es un tema en automático, como erróneamente se ha pensado, pero en parte ese error es porque nosotros no lo hemos explicado" afirmó.